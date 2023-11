В World of Warcraft начинается новая сюжетная арка The World Soul Saga – три дополнения и мощ...

В World of Warcraft начинается новая сюжетная арка The World Soul Saga – три дополнения и мощный сюжетКрис Метцен, один из отцов-основателей всех классических вселенных компании Blizzard, взявший на себя роль исполнительного продюсера, чтобы помочь сформировать будущее World of Warcraft, представил новую сюжетную арку – The World Soul Saga.