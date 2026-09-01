Сбербанк расширил поддержку универсального платежного кода на биометрических терминалах и ввел сервисы для цифрового рубля

Сбербанк обновил работу своих биометрических терминалов: более 1,5 миллиона устройств теперь поддерживают универсальный платежный код (УПК), который позволяет безналично оплачивать покупки и услуги с помощью единого QR-кода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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