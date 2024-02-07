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«Известия» узнали у штурмовиков ВС РФ детали успешных захватов опорных пунктов ВСУ

«Известия» узнали у штурмовиков ВС РФ детали успешных захватов опорных пунктов ВСУ

Неслучайно спецгруппу штурмового отряда группировки войск «Восток», которой руководит командир с позывным Саваль, называют «железные штурмовики» — на ее счету сотни украинских националистов убитыми и ранеными.

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