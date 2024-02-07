Неслучайно спецгруппу штурмового отряда группировки войск «Восток», которой руководит командир с позывным Саваль, называют «железные штурмовики» — на ее счету сотни украинских националистов убитыми и ранеными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии