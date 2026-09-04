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Регионы России

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Thunder Road приобрела сценарий хоррора Wildman от начинающего сценариста

Thunder Road приобрела сценарий хоррора Wildman от начинающего сценариста

Жанровое подразделение продюсерской компании Thunder Road, известной по фильму «Джон Уик», приобрело сценарий хоррора Wildman, созданный начинающим сценаристом Джейкобом Райнером.

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