Thunder Road приобрела сценарий хоррора Wildman от начинающего сценариста

Жанровое подразделение продюсерской компании Thunder Road, известной по фильму «Джон Уик», приобрело сценарий хоррора Wildman, созданный начинающим сценаристом Джейкобом Райнером.
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