Politiki.net Последний шанс для всех уехавших из РФ эмигрантов, представителей "цветущего сада" и тех, кому нынешняя Россия словно кость в горле - кандидат на пост президента Борис Надеждин обратился к Кремлю.
"Смелость города берет, достаточно ли этого для кресла президента", - Борис Надеждин высказал Кремлю все что думает
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Почему выдвиженцев, политиков, чиновников по всей вертикали власти не проверяют на детекторе лжи и они не проходят обследования в институте Сербского и Кащенко. Там 99% это дебилы, олигофрены, дауны и клиенты, спецслужб, финансового мониторинга и т.д. Клоун Надеждин да еще и больной на всю голову, нет мозгов у него она у него приложение к пятой точке....
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11 час.
В
Валерий
Проверка на детекторе лжи не дает убедительной гарантии. Да и зачем эта смехотворная проверка. И так известно, кто из числа политиков, чиновников по всей вертикали власти чего стоит. Ну, а дебилов, олигофренов, даунов и клиентов спецзаведений следует отсекать на ранних этапах, Беда в другом - наша "новая элита", нарожав детей, представляющих последнюю кагорту, после получения образования за рубежом, выдвигает их в высшие эшелоны власти, которые и творят неведомо что. Формула "ну как не порадеть родному человечку" продолжает жить.
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10 час.
виктор матвеев
Политическая элита нянчится с этой сволочью потому что в душе лелеет надежду опять мотаться в Куршавель и спасти свои закордонные капиталы и недвижимость.
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10 час.
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