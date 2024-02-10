"Смелость города берет, достаточно ли этого для кресла президента", - Борис Надеждин высказал Кремлю все что думает

АНГЕЛ АНГЕЛ Почему выдвиженцев, политиков, чиновников по всей вертикали власти не проверяют на детекторе лжи и они не проходят обследования в институте Сербского и Кащенко. Там 99% это дебилы, олигофрены, дауны и клиенты, спецслужб, финансового мониторинга и т.д. Клоун Надеждин да еще и больной на всю голову, нет мозгов у него она у него приложение к пятой точке....

В Валерий Проверка на детекторе лжи не дает убедительной гарантии. Да и зачем эта смехотворная проверка. И так известно, кто из числа политиков, чиновников по всей вертикали власти чего стоит. Ну, а дебилов, олигофренов, даунов и клиентов спецзаведений следует отсекать на ранних этапах, Беда в другом - наша "новая элита", нарожав детей, представляющих последнюю кагорту, после получения образования за рубежом, выдвигает их в высшие эшелоны власти, которые и творят неведомо что. Формула "ну как не порадеть родному человечку" продолжает жить.