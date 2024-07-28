ИБ-эксперт Шутов: мошенники могут создать неотличимую копию любого сайта

Мошенники могут создать визуально неотличимую копию любого сайта или даже взломать его. Они обычно подделывают страницы популярных ресурсов, таких как соцсети, "Госуслуги", личные кабинеты банков и интернет-магазины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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