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В Ozon рассказали, сколько продавцы платят за услуги маркетплейса

В Ozon рассказали, сколько продавцы платят за услуги маркетплейса

По итогам первых семи месяцев 2026 года средний суммарный расход продавца на услуги Ozon составил 24,73% от цены реализации товара.

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