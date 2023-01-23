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Мешки под глазами: когда пора обратиться к врачу?

Мешки под глазами: когда пора обратиться к врачу?

Этот косметический недостаток не всегда возможно спрятать даже за самыми умелыми руками визажиста. Да и не нужно, ведь специалисты уверены, что проблема может быть намного серьезнее, чем мы думаем, и нужно разбираться во внутренних причинах.

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