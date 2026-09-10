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Регионы России

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Россия и Беларусь исследуют выращивание растений в условиях космоса для лунной базы

Россия и Беларусь исследуют выращивание растений в условиях космоса для лунной базы

Ученые России и Беларуси присоединились к проекту, направленному на выращивание сельскохозяйственных культур на космических объектах, включая лунную базу.

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