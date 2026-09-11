Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Истинный Израиль: почему в России жило больше евреев, чем во всех других странах вместе взятых

В конце XIX века случился удивительный демографический парадокс. Страна, где евреям было запрещено селиться в большинстве городов и губерний, где их права были урезаны, а жизнь то и дело омрачалась погромами, одновременно являлась домом для самой большой еврейской общины в мире.

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