Истинный Израиль: почему в России жило больше евреев, чем во всех других странах вместе взятых

В конце XIX века случился удивительный демографический парадокс. Страна, где евреям было запрещено селиться в большинстве городов и губерний, где их права были урезаны, а жизнь то и дело омрачалась погромами, одновременно являлась домом для самой большой еврейской общины в мире.
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