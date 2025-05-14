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Курские новости

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  • Егор Горшков
    Такие стажировки это огромная возможность прежде всего ну и конечно опыт.Победители Всерос...

«Курский лимон» стал брендом региона

«Курский лимон» стал брендом региона

«Курский лимон» стал брендом Курской области. Сегодня в региональном центре состоялась встреча врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анны Коноваловой с Ириной Иосифовной — внучкой известного селекционера Анатолия Фоменко.

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