«Курский лимон» стал брендом региона

«Курский лимон» стал брендом Курской области. Сегодня в региональном центре состоялась встреча врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анны Коноваловой с Ириной Иосифовной — внучкой известного селекционера Анатолия Фоменко.
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