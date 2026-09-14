Трамп поддерживает законопроект о криптовалютах, поскольку банки выступают против положений о стейблкоинах

По неподтвержденным данным, президент Дональд Трамп поддержал законопроект о криптовалютах, который теперь сталкивается с противодействием банков из-за положений о стейблкоинах, что возрождает политическую борьбу, которую экономисты Вашингтона уже тихо смоделировали.
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