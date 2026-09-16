Под Славянском бойня. Но главные новости суток - это освобождение Новопавловки и Орехова

Последние несколько суток принесли с фронта немало тревожных сообщений. Особенно много внимания сейчас приковано к ДНР, в частности к району Лимана, где сложная и во многом "размытая" линия боевого соприкосновения сочетается с информационным вакуумом.
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