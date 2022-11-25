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Этторе Мессина: «Сезон «Милана» в Евролиге под угрозой»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина оценил перспективы команды после поражения от «Фенербахче» (72:82), которое стало для команды шестым подряд в Евролиге.

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