Курбонмурод годами преследовал девочку: Таджика поймал русский Дед Мороз который пришел поздравить другую девочку из малообеспеченной семьи

Ч Чужестранка Какое счастье, что у девочки есть такой папа. Сам Господь послал ему помощника - Деда Мороза. Спасибо, мужики! Дай вам Бог здоровья и всех благ! Пусть наши дети не знают таких ужасов!

ТГ Татьяна Гусева Никак наша госдура не придумает нормальные законы, чтобы не было таких ситуаций в нашей стране! За что только там сидят и деньги получают?!