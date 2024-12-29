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Курбонмурод годами преследовал девочку: Таджика поймал русский Дед Мороз который пришел поздравить другую девочку из малообеспеченной семьи

Курбонмурод годами преследовал девочку: Таджика поймал русский Дед Мороз который пришел поздравить другую девочку из малообеспеченной семьи

Avia.pro - СМИ Подъезд, ребёнок и преследователь Кажется, что сказочный Дед Мороз — это персонаж исключительно добрый и не способный на крутые поступки.

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
Какое счастье, что у девочки есть такой папа. Сам Господь послал ему помощника - Деда Мороза. Спасибо, мужики! Дай вам Бог здоровья и всех благ! Пусть наши дети не знают таких ужасов!
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7 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Никак наша госдура не придумает нормальные законы, чтобы не было таких ситуаций в нашей стране! За что только там сидят и деньги получают?!
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6 час.
Андрей Тихонов
Кастрировать и стерилизовать этих макак надо на границе за их счёт, нет пошел на хер навечно.
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6 час.

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