Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    Он вор и поэтому с ним надо поступать по закону. Отобрать все незаконно прихватизированное и посадить. И вообще хвати...Дерипаска нарушил...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Понимаю, но люди реально разные и лучше всё-таки уточнять:)Украинские дроны ...
  • Евгений Саваровский
    Кто он такой, чтобы советы давать. Захватчик капиталов в России. Он чем помог СВО, пусть отчитается.Дерипаска нарушил...

Скандал в США: напарник Камалы Харрис оказался уклонистом от армии, а его служба в Ираке – «липой»

Скандал в США: напарник Камалы Харрис оказался уклонистом от армии, а его служба в Ираке – «липой»

Как пишут американские и британские СМИ, военная карьера кандидата в вице-президенты от Демократической партии и нынешнего губернатора Миннесоты Тима Уолца подвергается критике на фоне обвинений в искажении сведений о своей военной службы: якобы он по липовой справке избежал войны в Ираке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Так он Вальцман или нет?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх