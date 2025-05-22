В областном центре состоялся фестиваль «Дорогами Бориса Васильева»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин: «Мы должны помнить, через что проходили и проходят наши защитники и герои в зоне СВО» Торжественная церемония закрытия всероссийского фестиваля «Дорогами Бориса Васильева», посвященного творчеству известного писателя, классика русской литературы и кинематографа, состоялась в Смоленском государственном университете.