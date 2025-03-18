Полпред Анатолий Серышев посетил с рабочей поездкой Кузбасс

Совместно со статс-секретарем – заместителем Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, Министром энергетики России Сергеем Цивилевым, Губернатором Кузбасса Ильей Середюком полпред принял участие в открытии на базе Юргинской городской больницы многофункционального военного госпиталя для лечения и реабилитации военнослужащих.
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