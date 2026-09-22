Минтранс внес законопроект о сервисе на дорогах в Госдуму

Минтранс России представил в Госдуму законопроект о размещении объектов дорожного сервиса. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года, улучшая комфорт и безопасность поездок и вводя понятия "мобильный объект" и "многофункциональная зона".
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