📹🏮Инженерные подразделения группировки войск "Север" эвакуируют в тыловой район пару трофейных американских тяжёлых БМП M2A2 ODS-SA Bradley практически в идеальном состоянии с комплектами ДЗ BRAT-2.
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📹🏮Инженерные подразделения группировки войск "Север" эвакуируют в тыловой район пару трофейных американских тяжёлых БМП M2A2 ODS-SA Bradley практически в идеальном состоянии с комплектами ДЗ BRAT-2.