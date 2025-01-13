Прогноз погоды в Крыму на 13 января 🌨 В Симферополе 0 и дождь со снегом В Севастополе +4 и дождь со снегом В Евпатории +4 и пасмурно В Черноморском +4 и небольшой дождь В Джанкое +2 и дождь со снегом В Ялте +5 и небольшой дождь В Алуште +5 и небольшой дождь В Керчи +2 и небольшой дождь В Армянске +2 и пасмурно В Красноперекопске +2 и пасмурно В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +3 и небольшой дождь В Судаке +2 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.