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Во Владимирской области отрудника ТСЖ подозревают в присвоении денег

Во Владимирской области отрудника ТСЖ подозревают в присвоении денег

По версии следствия, на протяжении некоторого времени мужчина был председателем правления ТСН «Чкалова, 10б»; потом он ушел, однако документацию товарищества жильцам не передал, а остававшиеся на счете средства - 300 тыс.

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