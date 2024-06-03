Во Владимирской области отрудника ТСЖ подозревают в присвоении денег

По версии следствия, на протяжении некоторого времени мужчина был председателем правления ТСН «Чкалова, 10б»; потом он ушел, однако документацию товарищества жильцам не передал, а остававшиеся на счете средства - 300 тыс.
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