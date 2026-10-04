Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе.
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