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Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

  Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе.

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