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Концепция изменилась

Как там было в старом анекдоте про пьяного генерала? «Концепция изменилась».Два года основной идеей перемоги укруины было «Мы нанесём русским ужасные потери, они возмутятся, восстанут против Путина, свергнут его и радостно станут колонией Великой укруины».

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