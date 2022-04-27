Дугу от Изюма до Донецка будет прорывать десантура

Страна и люди

Российские войска, которые освободились после взятия Мариуполя, перебросят севернее Константин Ольшанский Фото: Виталий Невар/ТАСС Взятие Мариуполя абсолютно все западные эксперты и журналисты называют главным успехом русского оружия в спецоперации.