Страна и люди

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Дугу от Изюма до Донецка будет прорывать десантура

Дугу от Изюма до Донецка будет прорывать десантура

Российские войска, которые освободились после взятия Мариуполя, перебросят севернее Константин Ольшанский Фото: Виталий Невар/ТАСС Взятие Мариуполя абсолютно все западные эксперты и журналисты называют главным успехом русского оружия в спецоперации.

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