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Несмотря на рост популярности Системы быстрых платежей Центрального банка Российской Федерации, говорить о скором наступлении «эры без банковских карт» пока еще рано

Несмотря на рост популярности Системы быстрых платежей Центрального банка Российской Федерации, говорить о скором наступлении «эры без банковских карт» пока еще рано

﻿﻿Несмотря на растущую популярность системы быстрых платежей ЦБ РФ, говорить о скором начале «эпохи без банковских карт» пока рано.

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