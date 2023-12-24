Сотрудники уголовного розыска в Новосибирске задержали подозреваемого в серии краж из офисных помещений

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску задержали 42-летнего гражданина, подозреваемого в совершении ряда хищений имущества из офисных помещений.
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