Салимгараев выразил соболезнования Гелюсе Закировой в связи с гибелью брата в зоне СВО

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев выразил соболезнования главному редактору журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» Гелюсе Закировой в связи с гибелью родного брата Ильнура Закирова в зоне СВО.