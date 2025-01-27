Салимгараев выразил соболезнования Гелюсе Закировой в связи с гибелью брата в зоне СВО

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев выразил соболезнования главному редактору журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» Гелюсе Закировой в связи с гибелью родного брата Ильнура Закирова в зоне СВО.
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