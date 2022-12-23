Под конец года HTNews представляет подборку бюджетных высокотехнологичных подарков, которые могут подойти под абсолютно разные задачи

﻿﻿2022 год — это начало и большой год для HTNews. Редакторы российских и мировых высокотехнологичных сайтов сделали немало важных открытий и рассказали более чем 10 000 читателей об авиации, суперкомпьютерах, метавселенной и криптовалютах, атомной и альтернативной энергетике, космосе, смартфонах, игровой индустрии и автомобилестроении.