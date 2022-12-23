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Под конец года HTNews представляет подборку бюджетных высокотехнологичных подарков, которые могут подойти под абсолютно разные задачи

Под конец года HTNews представляет подборку бюджетных высокотехнологичных подарков, которые могут подойти под абсолютно разные задачи

﻿﻿2022 год — это начало и большой год для HTNews. Редакторы российских и мировых высокотехнологичных сайтов сделали немало важных открытий и рассказали более чем 10 000 читателей об авиации, суперкомпьютерах, метавселенной и криптовалютах, атомной и альтернативной энергетике, космосе, смартфонах, игровой индустрии и автомобилестроении.

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