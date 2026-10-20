Страны Балтии и Скандинавии готовы идти на радикальные шаги вплоть до экспроприации домов, принадлежащих россиянам, — такую собственность там клеймят «троянскими конями».
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