РВСН в 2024 году планируют провести 7 пусков межконтинентальных баллистических ракет

За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.
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