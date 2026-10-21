Префектура полиции Парижа запретила протестную акцию студентов в четверг, 22 октября. «В четверг, 22 октября 2026 года, с 08:00 до 20:00 запрещается присутствие и передвижение лиц, участвующих в шествиях, парадах и собраниях», — говорится в пресс-релизе ведомства в соцсети Х.