Член комитета Бундестага по экономике и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что все больше жителей Германии выступают против дальнейшего финансирования военной помощи Украине за счет государственных средств.
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