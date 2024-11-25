ОАК: Руководители "Яковлева" и "Туполева" покидают посты

ТАСС/Сергей Булкин Генеральный директор компании "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор предприятия "Туполев" Константин Тимофеев покинут свои посты, их функции перейдут руководителям "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) госкорпорации "Ростех".
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