Магнитные бури 15 января 2024 года: сила и воздействие на человека Ольга ВайленкоПонедельник, 15 января, — день с повышенной активностью магнитных бурь, которые могут оказать воздействие на многие аспекты нашей повседневной жизни, предупреждают журналисты pronedra.
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