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Кедми рассказал, когда США наконец вынудят Украину пойти на переговоры с Россией

Кедми рассказал, когда США наконец вынудят Украину пойти на переговоры с Россией

Военно-политический эксперт Яков Кедми в беседе с изданием «Военное дело» рассказал, когда США наконец заставят Украину пойти на переговоры с Россией.

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