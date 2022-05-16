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В Самаре отменили плановые работы по отключению холодной воды с 16 по 20 мая 2022 года

С 16 по 20 мая планировалось проведение работ на следующих участках: улица Солнечная, санаторий Самарский, частный сектор 9-й линии, улица Мориса Тореза, улица Революционная, улица Белорусская, улица Флотская, улица Ново-Садовая и рынок «Шапито».

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