В Самаре отменили плановые работы по отключению холодной воды с 16 по 20 мая 2022 года

С 16 по 20 мая планировалось проведение работ на следующих участках: улица Солнечная, санаторий Самарский, частный сектор 9-й линии, улица Мориса Тореза, улица Революционная, улица Белорусская, улица Флотская, улица Ново-Садовая и рынок «Шапито».