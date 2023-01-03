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Бедард разделил с Гретцки и Буре 2-е место по голам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет

Коннор Бедард набрал 3 (2+1) очка в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023. Всего на счету 17-летнего фаворита драфта НХЛ-2023 теперь 21 (8+13) балл в 5 матчах турнира Он делит второе место с Уэйном Гретцки (8 голов в 6 играх) и Павлом Буре (8 шайб в 7 матчах) по голам за один турнир среди игроков не старше 17 лет.

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