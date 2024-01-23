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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области на федеральной автодороге сотрудники Госавтоинспекции, медики и активные общественники призвали автомобилистов к дорожной дисциплине

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции, медицинские работники и представители автошкол на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе обратились к местным и транзитным автолюбителям с призывом к соблюдению дорожных правил.

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