В Тюменской области на федеральной автодороге сотрудники Госавтоинспекции, медики и активные общественники призвали автомобилистов к дорожной дисциплине

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции, медицинские работники и представители автошкол на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе обратились к местным и транзитным автолюбителям с призывом к соблюдению дорожных правил.