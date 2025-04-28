«Горячая кровь у него»: мигрант избил судью из-за проигрыша своей дочки на соревнованиях

Infopro54.ru – Новости Сибири Источник фото: сгенерировано ИИ/E1.RU В Екатеринбурге судья региональных соревнований по фигурному катанию оказался в больнице после нападения отца одной из участниц турнира, которой не удалось оказаться на пьедестале победителей.