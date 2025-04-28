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«Горячая кровь у него»: мигрант избил судью из-за проигрыша своей дочки на соревнованиях

«Горячая кровь у него»: мигрант избил судью из-за проигрыша своей дочки на соревнованиях

Infopro54.ru – Новости Сибири Источник фото: сгенерировано ИИ/E1.RU В Екатеринбурге судья региональных соревнований по фигурному катанию оказался в больнице после нападения отца одной из участниц турнира, которой не удалось оказаться на пьедестале победителей.

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Комментарии
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РР
Русский Россиянин
Ну так наказать по статье УКРФ, и посадить, что с ним играться то
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9 час.
Алла Зотова
Срочно в Азербайджан ! Там его дочери будут счастливы. А уж как Алиев будет рад!!! Спортсменки вернулись, аж три штуки)))!!!
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8 час.
Э
Элла
👍🏻👍🏻👍🏻
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38 мин.
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