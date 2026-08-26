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Автоэксперт Осипов: мир движется к глобальному переходу на электромобили

Автоэксперт Осипов: мир движется к глобальному переходу на электромобили

Китайский гигант Geely официально отказался от разработки новых бензиновых и дизельных двигателей и заявил, что сделает ставку на электромоторы и гибриды, в которых будет разгонять электрическую часть, увеличивая обороты и запас хода.

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