Автоэксперт Осипов: мир движется к глобальному переходу на электромобили

Китайский гигант Geely официально отказался от разработки новых бензиновых и дизельных двигателей и заявил, что сделает ставку на электромоторы и гибриды, в которых будет разгонять электрическую часть, увеличивая обороты и запас хода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии