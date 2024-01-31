Раскрыта тайна древней колесницы, которая была захоронена с лошадьми и наездником

Вторая за последние два года колесница железного века была обнаружена в английском Йоркшире. Находку сделали на строительной площадке города Поклингтон, где ведётся строительство жилого комплекса из 200 домов.
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