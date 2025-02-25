Читинская статистика: десятки случаев коррупции и сотни наркотических преступлений

Десятки преступлений в сфере экономики и сотни по обороту наркотиков были зафиксированы в столице Забайкалья за 2024 год, сообщил во время отчёта начальник УМВД России по Чите Алексей Голатенко перед комитетом по местному самоуправлению городской думы.
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