С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Продажная шкура. Никогда Турки небыли нам друзьями.
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11 час.
тн
татьяна неструева
я считаю .что Песков  был  лоббистом  эрдагана   в Кремле .  он  влиял на Путина   в вопросах  турции .
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11 час.
Михаил Мамонов
усы пескова торчат из каждой кучи дерьма в России.
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2 час.

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