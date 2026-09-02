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Женщина с пятилетней внучкой потерялись в лесу в Ленобласти

Женщина с пятилетней внучкой потерялись в лесу в Ленобласти

Женщина и ее пятилетняя внучка потерялись в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 2 сентября сообщили представители петербургского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

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