Отыквление Зеленского в Овальном кабинете

Для этой твари только мешок с цементом и на дно!!!

Семен Демин

Вот что значит внешний вид, одежда. Ролан Барт прав - мода это язык. Поэтому современная мода ясно говорит о деградации человека, о стирании половых различий, о том, что нет сейчас настоящих мужчин и женщин, т. к. женщины одеваются во все мужское, а мужчины - в клоунское.