Отыквление Зеленского в Овальном кабинете Внешний вид украинского президента, явившегося на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в одежде армейского стиля, испортил настроение американским переговорщикам ещё до переговоров.
Отыквление Зеленского в Овальном кабинете
Комментарии
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Сергей
Для этой твари только мешок с цементом и на дно!!!
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9 час.
Семен Демин
Вот что значит внешний вид, одежда. Ролан Барт прав - мода это язык. Поэтому современная мода ясно говорит о деградации человека, о стирании половых различий, о том, что нет сейчас настоящих мужчин и женщин, т. к. женщины одеваются во все мужское, а мужчины - в клоунское.
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4 час.
lakmus
"По одёжке встречают, провожают по уму" - а тут, и встретили и проводили плохо.
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4 час.
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