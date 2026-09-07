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В Актау сотни взрослых учат казахский язык, но мест для занятий не хватает

В Актау сотни взрослых учат казахский язык, но мест для занятий не хватает

Бесплатные курсы казахского языка «Батыл бол» в Актау начинались как небольшой разговорный клуб, а сегодня на новый поток зарегистрировались около 150 человек.

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