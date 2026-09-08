Украинской политузнице Татьяне Новицкой разрешили общаться по телефону с родными. Режим боится международных разоблачений?

Ассоциация защиты прав политических заключённых и прав человека добилась предоставления IP-телефонии и доступа к интернету политической заключённой, адвокату Светлане Новицкой, которая уже 2,5 года находится во Львовском СИЗО по обвинениям по ст.
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