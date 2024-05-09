На Красной площади состоится военный парад в честь 79-го Дня Победы

Россия собирает гостей на празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ожидается, на традиционный парад прибудут восемь иностранных лидеров, в том числе главы пяти бывших республик СССР.
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