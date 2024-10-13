Из-за власти США: Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время

Из-за политики действующей власти в США в ближайшие месяцы может начаться третья мировая война. Свое опасение высказал кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Калифорния.
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